К неподвижному телу массой 20кг приложили постоянную силу 60Н. Какой путь пройден э??о тело за 12с?

Физика

К неподвижному телу массой 20кг приложили постоянную силу 60Н. Какой путь пройден э??о тело за 12с?

Автор: Гость