К неподвижному телу массой 20кг приложили постоянную силу 60Н. Какой путь пройден э??о тело за 12с?

Физика
К неподвижному телу массой 20кг приложили постоянную силу 60Н. Какой путь пройден э??о тело за 12с?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примерный путь пройденный телом, будет равен 1м
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