Сочинение срочно на тему:Очей очерование.

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Сочинение срочно на тему:Очей очерование.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что-то завораживающее есть в печальной осенней поре. Недаром русские поэты особенно любили это время года. Отчаянная красота желтеющих листьев, прощание с теплом и солнцем, ожидание «сезона дождей» и первого мороза вдохновляли на грустные стихотворения, минорную музыку, яркие картины с изображениями осени во всех ее проявлениях.  Но восторг от осенних красот быстро исчезает, стоит лишь небу покрыться тяжелыми тучами. О приходе настоящей, хмурой осени заявляют беспрерывные грозы и ливни. У редкого человека не наступает какая-то непонятная меланхолия в конце осени. То ли погода сказывается, то ли это просто массовый «психоз», но мы все уже переболели и еще не раз переболеем осенней хандрой. Бороться с ней бесполезно, легче расслабиться, погрустить два-три дня, и тогда, если особой причины для этакого «сплина» не было, ваши эмоции вскоре придут в норму.  И ни в коем случае не надо ассоциировать эту дивную пору года со смертью. Это всего лишь процесс перехода природы в состояние летаргического сна.  Прав был классик, назвав осень «очей очарованьем». 
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