Частью какого океана являются моря, омывающие территорию России с севера? а)Тихо??о б)Индийского в)Северного Ледовитого г)Южного ____________________ Какие горы разделяют территорию России на европейскую и азиатскую части?...
Окружающий мир
Частью какого океана являются моря, омывающие территорию России с севера? а)Тихо??о б)Индийского в)Северного Ледовитого г)Южного ____________________ Какие горы разделяют территорию России на европейскую и азиатскую части? а)Гималаи б)Альпы в)Уральские горы г)Кавказ ____________________ На территории какого полуострова России находятся действующие вулканы? а)Ямал б)Таймыр в)Камчатка г)Чукотский ____________________ Какая крупная река течёт с юга на север в азиатской части России? а)Обь в)Амур б)Волга г)Днепр ___________________ Срочно!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Северного Ледовитого океана. 2.Уральские горы. 3.Камчатка. 4.Обь
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