Частью какого океана являются моря, омывающие территорию России с севера? а)Тихо??о б)Индийского в)Северного Ледовитого г)Южного ____________________ Какие горы разделяют территорию России на европейскую и азиатскую части?...

Окружающий мир

Частью какого океана являются моря, омывающие территорию России с севера? а)Тихо??о б)Индийского в)Северного Ледовитого г)Южного ____________________ Какие горы разделяют территорию России на европейскую и азиатскую части? а)Гималаи б)Альпы в)Уральские горы г)Кавказ ____________________ На территории какого полуострова России находятся действующие вулканы? а)Ямал б)Таймыр в)Камчатка г)Чукотский ____________________ Какая крупная река течёт с юга на север в азиатской части России? а)Обь в)Амур б)Волга г)Днепр ___________________ Срочно!!!!!!

Автор: Гость