Помогите что знаете даю 20 балов

Гость: Гость:

1. Вишневецький- 1556 р. заснування першої Січі на о. Мала Хортиця 2. Сагайдачний - організатор успішних походів запорозьких козаків проти Кримського ханства, Османської імперії та Московського царства. 3. Хмельницький- к ерівник Хмельниччини — повстання проти зловживань коронної шляхти в Україні, котре переросло у загальну, очоленукозацтвом, визвольну війну проти Речі Посполитої. 4. Мазепа- Гетьман Війська Запорозького голова козацької держави на Лівобережній і всій Наддніпрянській Україні. Тривалий час формально підтримував Московське царство у Північній війні зі Шведською імперією, проте 1708 року підтримав сторону шведів. 5. Орлик - автор першої конституції у 1710 році 6. Разумовський - Останній гетьман Війська Запорозького. Гетьман Глухівського періоду в історії України. Представниккозацького роду Розумовських. Граф Російської імперії, генерал-фельдмаршал. 2. перебували під владою Австрійської та Російської імперії. На початок ХІХ ст., внаслідок трьох поділів Польщі, російсько-турецьких війн, ліквідації Гетьманщини і Запорозької Січі українські землі опинилися під владою Російської та Австрійської імперій.Росія володіла Слобожанщиною, Лівобережжям, Правобережжям і Півднем, У складі Австрійської імперії знаходилося, Східна Галичина, Північна Буковина та Закарпаття. Території, що перебували під владою Російської імперії, прийнято називати Наддніпрянською Україною, у складі Австрійської імперії – західноукраїнські землі.3ГуберніяУказом Петра I від 18 грудня 1708 року територія Російського царства була розділена на 8 губерній. Дідич у Речі Посполитій та Рос. імперії XIV-XIX ст. землевласники, котрі отримали свої володіння на підставі спадкового права називалися дідичами. Монополія В широкому розумінні монополія — це така ситуація, за якої продавців (виробників) настільки мало, що кожний з них може впливати на загальний обсяг пропозиції та ціну продукції, що реалізується. Промисловий переворот-промисловий переворот знаменує важливий поворотний момент в історії, він деякою мірою мала вплив майже на кожен аспект повсякденного життя. 1764- Ліквідація Гетьманщини 1775- Ліквідація Запорозької Січі 1781- У складі Росії утворене Київського, Чернігівського, Новгород-Сіверське намісництва(на счет этого не уверена) но еще в Австрии отменили крепостное право. 1783- приєднання Криму до Росії, Утворена Катеринославська губернія.