Составить 2 предложения и подчеркнуть все члены предложения (Главные члены,Второстепенные члены предложения) Например: Мы присутствовали на замечательной выставке цветов. (повест,невоскл,прост,двухсост,распр) Пж дам 30 балло...

Русский язык
Составить 2 предложения и подчеркнуть все члены предложения (Главные члены,Второстепенные члены предложения) Например: Мы присутствовали на замечательной выставке цветов. (повест,невоскл,прост,двухсост,распр) Пж дам 30 баллов!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы- ----------Местоимение. Присутствовали ========== Глагол, На замечательной- ~~~~~~~~ Прилагательное, Выставке- -.-.-.-.-.-.-.-Выражено существительным. Цветов- - - - - - - Выражено существительным. Мы- ----------местоимение. Любовались- ============= глагол, красивыми- ~~~~~~~~ Прилагательное, цветами- - - - - - - - - выражено существительными.
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