Составить 2 предложения и подчеркнуть все члены предложения (Главные члены,Второстепенные члены предложения) Например: Мы присутствовали на замечательной выставке цветов. (повест,невоскл,прост,двухсост,распр) Пж дам 30 балло...

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Составить 2 предложения и подчеркнуть все члены предложения (Главные члены,Второстепенные члены предложения) Например: Мы присутствовали на замечательной выставке цветов. (повест,невоскл,прост,двухсост,распр) Пж дам 30 баллов!!!

Автор: Гость