Помогите даю 40 балов номер 3

Русский язык
Помогите даю 40 балов номер 3
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примеры:     Идёт сильный дождь       Огромный самолёт летит      Глухой лес шумит.      сильно идет дождь.     синее море волнуется       огромная течёт река но вот что я придумал
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Крыша детской песочницы имеет форму правильной четырехугольной пирамиды со стор??ной основания 160 см. Вычислите высоту этой крыши, если известно, ...
Ответить
Литература
Какие трудности преодалел виктор в стране невыученных уроков
Ответить
Английский язык
Помогите правильно записать
Ответить
Русский язык
Решите плиз Упражнение 6. Соедините предложенные предикативные конструкции подходящими по смыслу разделительными союзами. Объясните, какие знач...
Ответить
Музыка
Изучи концертные афиши в твоем городе или программы классической музыки на телев??дении и радио.Напиши названия произведений,которые звучат чаще др...
Ответить