Помогите даю 40 балов номер 3
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Помогите даю 40 балов номер 3
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Гость:
Примеры: Идёт сильный дождь Огромный самолёт летит Глухой лес шумит. сильно идет дождь. синее море волнуется огромная течёт река но вот что я придумал
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