Помогите! Геометрия окружность. Полностью распишите!
Геометрия
Помогите! Геометрия окружность. Полностью распишите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что именно надо по окружности? Можно радиус найти. Точно вопрос поставь.
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