Помогите пожалуууйста !!!!!!!!! Use the words in brackets to rewrite the sentences . 1) it's possible that the underwater park will attract 750,000 visitors per year . (cloud) 2) it's possible that we'll go snorkeling this ...
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Помогите пожалуууйста !!!!!!!!! Use the words in brackets to rewrite the sentences . 1) it's possible that the underwater park will attract 750,000 visitors per year . (cloud) 2) it's possible that we'll go snorkeling this afternoon . (may) 3) it's likely that coral will soon grow on the sculptures in the underwater park . (probably) 4) it's just possible that we'll swim to the park today . (might) 5) it's certain that we'll go to Cancun next weekend (definitely)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Используйте слова в скобках , чтобы переписать предложения. 1 ) вполне возможно, что подводный парк привлечет 750000 посетителей в год . ( Облако) 2 ) вполне возможно, что мы пойдем подводным плаванием во второй половине дня . (май) 3 ) вполне вероятно, что коралл скоро вырастет на скульптуры в подводный парк . (вероятно) 4 ) это просто возможно, что мы будем плавать в парк сегодня. (мог бы) 5 ) это уверен, что мы поедем в Канкуне в следующие выходные ( обязательно )
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