Помогите пожалуууйста !!!!!!!!! Use the words in brackets to rewrite the sentences . 1) it's possible that the underwater park will attract 750,000 visitors per year . (cloud) 2) it's possible that we'll go snorkeling this ...

Гость: Гость:

Используйте слова в скобках , чтобы переписать предложения. 1 ) вполне возможно, что подводный парк привлечет 750000 посетителей в год . ( Облако) 2 ) вполне возможно, что мы пойдем подводным плаванием во второй половине дня . (май) 3 ) вполне вероятно, что коралл скоро вырастет на скульптуры в подводный парк . (вероятно) 4 ) это просто возможно, что мы будем плавать в парк сегодня. (мог бы) 5 ) это уверен, что мы поедем в Канкуне в следующие выходные ( обязательно )