Выберите слово в котором все согласные звуки твердые а)перешёл б)проживал в)сдача г)пощада

Гость: Гость:

Перешёл нет , потому что буква П стоит перед Е и даёт этой букву мягкость , и также с буквой Р Проживал подходит Сдача нет , так как Ч всегда мягкая Пощада нет , так как Щ всегда мягкая Правильный ответ : б) Проживал