Выберите слово в котором все согласные звуки твердые а)перешёл б)проживал в)сдача г)пощада
Русский язык
Выберите слово в котором все согласные звуки твердые а)перешёл б)проживал в)сдача г)пощада
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перешёл нет , потому что буква П стоит перед Е и даёт этой букву мягкость , и также с буквой Р Проживал подходит Сдача нет , так как Ч всегда мягкая Пощада нет , так как Щ всегда мягкая Правильный ответ : б) Проживал
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