Помогите , я сомневаюсь что правильно сделала .

Английский язык
Помогите , я сомневаюсь что правильно сделала .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) b c 5) b 6 сказать пока не могу из-за не четкого фото 8) b
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