Помогите , я сомневаюсь что правильно сделала .
Английский язык
Помогите , я сомневаюсь что правильно сделала .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) b c 5) b 6 сказать пока не могу из-за не четкого фото 8) b
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подчеркни безударные гласные в словах из словаря ручка пишет красивая громкий св??стит сентябрь альбом нарисует чёрное ромашка учится аккуратный ...
Физика
Помогите с физикой 1. Какое количество теплоты необходимо чтобы расплавить 2.5 килограмма меди при температуре плавления. 2. Какое количество т...
Литература