Помогите исправить предложения с лексическими ошибками 1.В те годы белогвардейц?? делали заговоры. 2. В руках искусного скорняка гончарный круг кружился, как по мановению волшебной палочки. 3. На празднике ветеранам вручил...

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Помогите исправить предложения с лексическими ошибками 1.В те годы белогвардейц?? делали заговоры. 2. В руках искусного скорняка гончарный круг кружился, как по мановению волшебной палочки. 3. На празднике ветеранам вручили памятные сувениры и ценные подарки. 4.Пилот вынужден был совершить вынужденную посадку. 5.Слово представили самому молодому участнику конкурса. 6.В этих событиях важную скрипку играют военные. 7.Стыдно было смотреть,как консервативно настроенные депутаты захлапывают речь Андрея Дмитриевича Сахарова. 8.Он был зол против сына. 9.К февралю должна не только завершиться приватизация земель,но и ферм. 10.Попав в студенческую среду,жизнь моя резко переменилась. 11.Уезжая в командировку,отец обещал,что обязательно приеду на праздники.

Автор: Гость