Помогите избавиться от иррациональности в знаменателе: 2/√5-1 15/√2+√7 1/√3-√2 a/√b-a 3/2+√6 Решить у-нения 1)(x-5)^2=2 2)(x+4)^2=9 3)20-x^2=-5 Спасибо заранее

Математика
Помогите избавиться от иррациональности в знаменателе: 2/√5-1 15/√2+√7 1/√3-√2 a/√b-a 3/2+√6 Решить у-нения 1)(x-5)^2=2 2)(x+4)^2=9 3)20-x^2=-5 Спасибо заранее
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 і 2 там квадартні рівняння виходять 3)20-x^2+5 x^2-25 X=5 X=-5 так як це формула скороченого множення
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Образуйте от существительных лист, корень,зуб, пропуск, хлеб, сын, формы множестве??ного числа. Можно ли считать их формами одного слова? Докажите ...
Ответить
Литература
Хлестаков и его роль в комедии Ревизор
Ответить
Русский язык
Определить падеж слов сосне,березе, бахрома,пряжей,зима,весне,пряжу,окне
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста номер 5.
Ответить
Обществознание
Перечислите несколько социальных групп которые появились в обществе за последни?? сто лет. Объясните, с чем связано их появление.Буду рада, если по...
Ответить