Помогите избавиться от иррациональности в знаменателе: 2/√5-1 15/√2+√7 1/√3-√2 a/√b-a 3/2+√6 Решить у-нения 1)(x-5)^2=2 2)(x+4)^2=9 3)20-x^2=-5 Спасибо заранее

Математика

Помогите избавиться от иррациональности в знаменателе: 2/√5-1 15/√2+√7 1/√3-√2 a/√b-a 3/2+√6 Решить у-нения 1)(x-5)^2=2 2)(x+4)^2=9 3)20-x^2=-5 Спасибо заранее

Автор: Гость