Помогите избавиться от иррациональности в знаменателе: 2/√5-1 15/√2+√7 1/√3-√2 a/√b-a 3/2+√6 Решить у-нения 1)(x-5)^2=2 2)(x+4)^2=9 3)20-x^2=-5 Спасибо заранее
Математика
Помогите избавиться от иррациональности в знаменателе: 2/√5-1 15/√2+√7 1/√3-√2 a/√b-a 3/2+√6 Решить у-нения 1)(x-5)^2=2 2)(x+4)^2=9 3)20-x^2=-5 Спасибо заранее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 і 2 там квадартні рівняння виходять 3)20-x^2+5 x^2-25 X=5 X=-5 так як це формула скороченого множення
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