Помогите как ришить пример забыла С остатком столбиком. 7:6=

Математика
Помогите как ришить пример забыла С остатком столбиком. 7:6=
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7:6=0.1 по-моему вопросы полностью напиши
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