Помогите мне перевести на русский предложение DON'T EVER GO ANYWHERE AGAIN. Переведите так, чт??бы это звучало красиво
Английский язык
Помогите мне перевести на русский предложение DON'T EVER GO ANYWHERE AGAIN. Переведите так, чт??бы это звучало красиво
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Гость:
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