Помогите мне пожалуйста написать ответы по плану про Ивана в из сказки конёк горб??нок его характеристеку 1.имя героя?где он живёт? 2.чем занимается?(отрывок из сказки) 3.какие поступки совершает ?(отрывок из сказки) 4.како...
Литература
Помогите мне пожалуйста написать ответы по плану про Ивана в из сказки конёк горб??нок его характеристеку 1.имя героя?где он живёт? 2.чем занимается?(отрывок из сказки) 3.какие поступки совершает ?(отрывок из сказки) 4.какой характер у героя? 5.опишите внешность и характер героя. 6.отношение автора к герою. 7.зачем автор создал такой образ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Иван,в доме. 2. ищет вора 3. ищет вора 4. героический характер 5. трусливый но потом осилил все 6. хорошее, замечательное но халатное( только это предложение зависит не от слова халат) 7. что бы было интересно
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