Помогите мне пожалуйста написать ответы по плану про Ивана в из сказки конёк горб??нок его характеристеку 1.имя героя?где он живёт? 2.чем занимается?(отрывок из сказки) 3.какие поступки совершает ?(отрывок из сказки) 4.како...

Литература

Помогите мне пожалуйста написать ответы по плану про Ивана в из сказки конёк горб??нок его характеристеку 1.имя героя?где он живёт? 2.чем занимается?(отрывок из сказки) 3.какие поступки совершает ?(отрывок из сказки) 4.какой характер у героя? 5.опишите внешность и характер героя. 6.отношение автора к герою. 7.зачем автор создал такой образ?

Автор: Гость