Пожалуйста, помогите с этим заданием :с Будни и праздники сибиряков.

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В жизни горожан появились новые увлечения. В начале 1890-х гг. стала популярной езда на велосипеде. В 1895 г. в Красноярске новым видом спорта овладели уже 50 человек и вскоре велосипедисты организовали первый в истории города велокросс по маршруту Красноярск — Томск.Не менее популярным среди горожан стал кинематограф. Первый сеанс состоялся в Красноярске в 1897 г., а в начале ХХ в. в городе действовали уже три частных кинотеатра. Но сибиряки восприняли кинематограф не только как разновидность досуга, но и довольно быстро овладели им как профессией. Местный фотограф М. П. Чулков в 1913 г. снял документальный фильм «Живая хроника Красноярска», в котором нашло отражение пребывание в городе известного полярного исследователя Фритьофа Нансена.Городская интеллигенция стремилась как-то оживить и разнообразить досуг жителей, отвлечь от пагубного пристрастия простого люда к пьянству. С этой целью было решено организовать народные чтения, которые, по замыслу устроителей, должны были популяризировать научные знания, приобщать к достижениям культуры и искусства. С 1885 г. такие чтения стали проводиться в Красноярске, а вскоре этому примеру последовала общественность и других городов губернии. Программа лектория была весьма разнообразна: сведения о природных явлениях, об истории Российского государства и освоения Сибири, о творчестве выдающихся русских писателей, художников и ученых, религиозно-нравственнаятематика, вопросы социально-правового характера (как например охрана труда рабочих на производстве).С 1891 г. в Красноярске стали устраивать рождественские елки для детей. Инициатива этого начинания принадлежала городскому голове П. К. Переплетчикову, который 4 января устроил на свои средства праздник для детей городской бедноты. На елку собралось 500 детей. Праздник имел такой успех, что с этого времени стал проводиться ежегодно.