Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
СроЧНО х в степени -1/4=2 решите плиис
Алгебра
СроЧНО х в степени -1/4=2 решите плиис
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возведем обе части в -4 степень x=2^(-4) x=1/16
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
История
Пожалуйста, помогите с этим заданием :с Будни и праздники сибиряков.
Ответить
Алгебра
Построить график функции y=1.2x-3 и y=0.3x-5
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста плиз помогте пожалуйста плиз номер4
Ответить
Математика
Как решить примеры 31100-4180*3+236*2,2600-5320:4+140*3
Ответить
Русский язык
Собери в Семейки одинаковые слова Запиши их обозначь корни проверить чтобы в корне одинаковых слов были написаны одинаковые гласные подчеркни их по...
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск