Помогите мне с заданием 400 по М.Б. Намазову Р.S-заранее спасибо
Математика
Помогите мне с заданием 400 по М.Б. Намазову Р.S-заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 63:3=21 км/ч (против течения реки) 2) 21+2=23 км/ч (собственная скорость катера) 3) 23+2=25 км/ч (скорость по течению реки) 4)25*5=125 км (путь, который проплыл катер) Ответ: 125 км
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