Помогите мне сделать тест по истории "Образование и наука" (8 класс) с 4 вариантами ответов. Скидывайте свои варианты)) мне очень надо, прошу, помогите

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Задание № 1.Выберите правильный ответ. Система высшего, среднего и начального образования в России сложилась при:а) Петре I; б) Екатерине II; в) Александре I; г) Николае I.Задание № 2.Укажите неверный ответ. Реформа 1803 года в области образования имела результатом:а) создание в каждом губернском городе гимназии; б) открытие в каждом уездном городе уездного училища; в) создание в сельской местности приходских училищ; г) образование Министерства народного просвещения; д) доступ детей крепостных крестьян во все типы учебных заведений.Задание № 3.Укажите неверный ответ. В годы царствования Николая I развитие образовательной системы характеризовалось:а) особым вниманием к религиозному образованию; б) ростом числа учебных заведений; в) сокращением числа учебных заведений; г) открытием высших технических учебных заведений.Задание № 4.Продолжите фразу: Наиболее значимым был вклад в биологию (И. А. Двигубского, И. Е. Дядьковского, К. М. Бэра), так как он сумел в своих трудах сформулировать закономерности, легшие в основу представлений об эмбриональном развитии организмов, став одним из основоположников современной эмбриологии. Задание № 5.Используя материал учебника, покажите в таблице различия между существовавшими типами учебных заведений.Приходские училищаУездные училищаГимназии - 1 класс образования - для детей низших сословий - грамота и арифметика - 3 класса образования - для детей купцов, мещан и ре-месленников - русский, арифметика, история, география, геометрия - 7 классов образования - для детей дворян, купцов пер-вой гильдии и чиновников - более широкая программа об-учения Подготовьте доклад о вкладе в развитие медицины Н. И. Пирогова. Составьте развернутый план доклада. План доклада. а) Семья, детство и образование; б) Первые шаги в медицине; в) Анатомический атлас и топографическая анатомия; г) Участие в обороне Севастополя; д) Становление военно-полевой хирургии и вклад Н. И. Пирогова (сортировка раненных, эвакуация, анестезия, ампутация, гипсовые повязки и др.); е) Опала; ж) Педагогическая деятельность; з) Значение Н. И. Пирогова для науки.*примечание. До Пирогова хирургия была ремеслом, после него стала наукой !!!