Он "весь во власти необыкновенного ритма и серебряного звука трубы". помогите! г??е тут обособленное определения? Заранее спасибо!!!

Русский язык

Он "весь во власти необыкновенного ритма и серебряного звука трубы". помогите! г??е тут обособленное определения? Заранее спасибо!!!

Автор: Гость