Он "весь во власти необыкновенного ритма и серебряного звука трубы". помогите! г??е тут обособленное определения? Заранее спасибо!!!
Русский язык
Он "весь во власти необыкновенного ритма и серебряного звука трубы". помогите! г??е тут обособленное определения? Заранее спасибо!!!
Ответ(ы):
Гость:
Тут нету,я обособленное определение-причастие с зависимым словом,извини такого не вижу
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