Сделайте синтаксический разбор двух предложений . Куда же осень делась , Куда ушла зима ? Ведь всё клубком вертелось - Дожди,снега и тьма. Листва костром пылала , Но где кострища след? Должно быть ,осень зала- Беды в по...

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Сделайте синтаксический разбор двух предложений . Куда же осень делась , Куда ушла зима ? Ведь всё клубком вертелось - Дожди,снега и тьма. Листва костром пылала , Но где кострища след? Должно быть ,осень зала- Беды в пожаре нет.

Автор: Гость