Сделайте синтаксический разбор двух предложений . Куда же осень делась , Куда ушла зима ? Ведь всё клубком вертелось - Дожди,снега и тьма. Листва костром пылала , Но где кострища след? Должно быть ,осень зала- Беды в по...
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Сделайте синтаксический разбор двух предложений . Куда же осень делась , Куда ушла зима ? Ведь всё клубком вертелось - Дожди,снега и тьма. Листва костром пылала , Но где кострища след? Должно быть ,осень зала- Беды в пожаре нет.
Ответ(ы):
Гость:
Ведь все клубком вертелось- дожди, снега и тьма(Повеств, невоскл., прост., двусостав, осложнено однородными членами) Должно быть, осень знала- беды в пожаре нет(повеств.,невоскл, прост., двусостав., осложнено вводным словом)
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