Учитель записал на доске числа 65314 41563 56134 13654 36541 и сказал что все записанные числа ??бладают одним общим свойством. Отметь числа которые обладают этим же свойством 66555, 14365 3451, 56139 47516, 31654 35641, 3...

Математика
Учитель записал на доске числа 65314 41563 56134 13654 36541 и сказал что все записанные числа ??бладают одним общим свойством. Отметь числа которые обладают этим же свойством 66555, 14365 3451, 56139 47516, 31654 35641, 34615
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
14365,31654,35641,34615
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найти основу предложения. после проливного дождя сильно пахнет в лесу грибами и м??крыми листьями.
Ответить
Математика
При пересечении двух прямых AB и CD в точке O образовались углы AOC и COB градусные меры которых относится как 5:7 Найдите градусные меры углов AOD...
Ответить
Геометрия
Одна диагональ ромба меньше другой на 6 мм, площадь ромба составляет 0,2 см2, найдите диагонали этого ромба
Ответить
Русский язык
Назовите пожалуйста слово в котором 4 буквы вторая буква е а 4 буква ь Пожалуйста!!!!
Ответить
Русский язык
Бысто нодо номер 405 через час в школу пожалуйста!!!!!!
Ответить