Учитель записал на доске числа 65314 41563 56134 13654 36541 и сказал что все записанные числа ??бладают одним общим свойством. Отметь числа которые обладают этим же свойством 66555, 14365 3451, 56139 47516, 31654 35641, 3...

Математика

Учитель записал на доске числа 65314 41563 56134 13654 36541 и сказал что все записанные числа ??бладают одним общим свойством. Отметь числа которые обладают этим же свойством 66555, 14365 3451, 56139 47516, 31654 35641, 34615

Автор: Гость