Помогите на писать сочинения на тему каким должен быть хозяин дома
Литература
Помогите на писать сочинения на тему каким должен быть хозяин дома
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
убираться в квартире...короче поддерживать порядок и уют в семейном гнёздышке. Именно этим и должен заниматься хозяин дома, а не валяться на диване, читая политические новости
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