Знакомы ли тебе такие сказки в которых можно сравнить героев с ильёй муромцем
Литература
Знакомы ли тебе такие сказки в которых можно сравнить героев с ильёй муромцем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Название сказок забыла а вот герои это Добрыня Никитич, Алёша Попович.
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