помогите нарисовать черчёж или краткую запись к задаче -две швеи работали за один??ковое время первая сшила за это время 12 наволочек по 3 наволочки в час сколько пододеяльников сшила за это время вторая швея если каждый час он...

Математика

помогите нарисовать черчёж или краткую запись к задаче -две швеи работали за один??ковое время первая сшила за это время 12 наволочек по 3 наволочки в час сколько пододеяльников сшила за это время вторая швея если каждый час она шила по 2 пододеяльника ? помогите срочно

Автор: Гость