помогите нарисовать черчёж или краткую запись к задаче -две швеи работали за один??ковое время первая сшила за это время 12 наволочек по 3 наволочки в час сколько пододеяльников сшила за это время вторая швея если каждый час он...
Математика
помогите нарисовать черчёж или краткую запись к задаче -две швеи работали за один??ковое время первая сшила за это время 12 наволочек по 3 наволочки в час сколько пододеяльников сшила за это время вторая швея если каждый час она шила по 2 пододеяльника ? помогите срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 действие нужно 12 разделить на 3 пододеяльника в час получается 4 Это столько времени они работали 2 действие нужно два пододеяльника умножить на 4 часа получается 83 Сальников 2 швея сшила за 4 часа ну вроде бы все
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