Подчеркнем существительны В начальной форме укажи их склонения В лесу ещё лежит снег А ворона уже сделала себе гнездо Первой во всём лесу снесла яицо ворона Она не оставляет своего гнёзда даже на минуту Ворона боится чтобы яйц...

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Подчеркнем существительны В начальной форме укажи их склонения В лесу ещё лежит снег А ворона уже сделала себе гнездо Первой во всём лесу снесла яицо ворона Она не оставляет своего гнёзда даже на минуту Ворона боится чтобы яйцо не застыло Пищу вороне приносит ворон помогите пожалуйста спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снег-сущ., 2 скл. ворона-сущ., 1 скл гнездо-сущ., 2 скл. яйцо-сущ., 2 скл. ворон-сущ., 2 скл.
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