Подчеркнем существительны В начальной форме укажи их склонения В лесу ещё лежит снег А ворона уже сделала себе гнездо Первой во всём лесу снесла яицо ворона Она не оставляет своего гнёзда даже на минуту Ворона боится чтобы яйц...

Русский язык

Подчеркнем существительны В начальной форме укажи их склонения В лесу ещё лежит снег А ворона уже сделала себе гнездо Первой во всём лесу снесла яицо ворона Она не оставляет своего гнёзда даже на минуту Ворона боится чтобы яйцо не застыло Пищу вороне приносит ворон помогите пожалуйста спасибо

Автор: Гость