Помогите найдите наибольший общий делитель числителя и знаменателя дроби 420 756 2. Какую часть: а) метра состовляет 8 дм? , б) килограмма состовляют 45 грамм? 3. Запишите дроби 0,6. 0,36. 0,075. 0,008. 0,0025. В виде несокр...

Математика
Помогите найдите наибольший общий делитель числителя и знаменателя дроби 420 756 2. Какую часть: а) метра состовляет 8 дм? , б) килограмма состовляют 45 грамм? 3. Запишите дроби 0,6. 0,36. 0,075. 0,008. 0,0025. В виде несократимой обыкновенной дроби
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 336 2) 8 дм= 8/10, 0,8 45 грамм= 45/1000= 0, 045 3)0,6=6/10=3/5 0,36=36/100=9/25 0,075=75/1000=3/40 0,008=8/1000=1/125 0,0025=25/10000=1/400 Такая же самостоятельная была у меня 5 Так что точно все правильно
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