Помогите, найдите слова в которых букв больше чем звуков, но в них должно быть 3 слога.
Русский язык
Помогите, найдите слова в которых букв больше чем звуков, но в них должно быть 3 слога.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ябеда Яблоко Ералаш Егоза И т.д.
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