Разбор слова по составу погостил
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Разбор слова по составу погостил
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По(приставка) гост (корень) ил ( суффикс)
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