ПОМОГИТЕ НАЙТИ КОРЕНЬ УРАВНЕНИЯ, Х-4/4=Х+3/7
Математика
ПОМОГИТЕ НАЙТИ КОРЕНЬ УРАВНЕНИЯ, Х-4/4=Х+3/7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х-4)/4=(х+3)/7 домножим на 28 обе части 28*(х-4)/4=28*(х+3)/7 сокращаем 7(х-4)=4(х+3) 7х-28=4х+12 7х-4х=12+28 3х=28+12 3х=40 х=40/3=
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