Помогите найти ответы. Заранее спасибо)))

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1 вариант: 2. собирать 3. суффиксальный 4. присматривались 5. а, и, однако 6.10 2 вариант 2.выгоревшим 3. суффиксальный 4 прикрывши 5 не, только 6. 9 3 вариант. 2. собирать 3. суффиксальный 4 прилетают, прибегают 5 тоже, и (и в некоторых учебниках рассматривается как усилительная частица, но в тестах часто бывает союзом. Хотя в этом предложении ничего не соединяет) 6. 5 вариант 4. 2. зарею 3. суффиксальный 4. прилетевших 5. затаив, изогнув 6. 1 вариант 5. 2. растительность 3. приставочно-суффиксальный 4. преградили 5. у, на, в 6 1 вариант 6. 2.заросшей 3. приставочно-суффиксальный 4. припекать 5. через, в, на, на, за 6. 9