Помогите найти слово word пожалуйста

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Помогите найти слово word пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По середине ищи оно там находится
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