Помогите найти слово word пожалуйста
Информатика
Помогите найти слово word пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
По середине ищи оно там находится
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Какой элемент часть книги может определить фамилию автора? Отметьте обобщающее с??ово, которым можно дополнить предложение...1) баснописцы.2) летоп...
Математика
Математика
Поставь между этими цифрами знаки (умножить (×), поделить (÷), скобки ( () ), плюс (+), ми??ус (-) ), чтоб в ответе получилось 8. 3 3 3 3=8 Даю...
Физика