Помогите! Найти высоту прямоугольного треугольника и длины отрезков на которые о??а делит гипотенузу если гипотенуза треугольника равна 5 см а один из катетов равен 4 см

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Если один из катетов 4, а гипотенуза 5, то второй катет будет 3 (золотой Пифагоров треугольник) Пусть высота, проведённая к гипотенузе делит её на два отрезка, один из которых будет проекцией к катету 4, равен х, а другой отрезок (5-х), будет проекцией к катету равному 3. Составляем пропорцию 4/х=3/(5-х) ⇒ 4(5-х)=3х 20-4х=3х 20=7х х=20/7≈2,85 5-х=5-2,85≈2,15 высота h тогда по теореме Пифагора равна h=√4²-2,85²=√7,87≈2,8