Продовжіть міркування Ліси треба охороняти , тому що

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Продовжіть міркування Ліси треба охороняти , тому що
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На жаль, ліси потрібно  охороняти. Адже багато людей , йдучи  відпочивати у  ліс, розпалюють там багаття, що може спричинити  пожежу. Браконьєри вбивають тварин, що призводить до загрози їх  зникнення.
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