Помогите написать 3числительных

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Помогите написать 3числительных
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Гость:
Мой ответ 3,4,5 я так думаю
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