Помогите написать эссе. самый деятельный царь периода с 1533-1801 . я считаю ,что... потому что.... я могу это доказать... нужно не слишком маленькое эссе! пожалуйста помогите! 15 баллов даю

История
Помогите написать эссе. самый деятельный царь периода с 1533-1801 . я считаю ,что... потому что.... я могу это доказать... нужно не слишком маленькое эссе! пожалуйста помогите! 15 баллов даю
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю Иван Грозный или Иоанн Грозный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Реять, веять, лаять, сеять-1 спр. поспрягать
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор слов Раннее,Всходит
Ответить
Химия
Как называется раствор углекислого газа в воде?
Ответить
Русский язык
Помогите подготовить сочинение на тему "весна" , художественная литература ,испол??зовать эпитет
Ответить
Математика
действия: 9/20 : 0,09+3,61:1/5 -18,63; (2 1/2- 1,805):1,39+4:2,5; 19,5:(3,5-1 11/20)-0,555:0,15; 91*2/5:5,6+3,48:6/25*1,8;
Ответить