Помогите написать эссе. самый деятельный царь периода с 1533-1801 . я считаю ,что... потому что.... я могу это доказать... нужно не слишком маленькое эссе! пожалуйста помогите! 15 баллов даю
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Помогите написать эссе. самый деятельный царь периода с 1533-1801 . я считаю ,что... потому что.... я могу это доказать... нужно не слишком маленькое эссе! пожалуйста помогите! 15 баллов даю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю Иван Грозный или Иоанн Грозный
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