Помогите написать характеристику Самсона Вырина А.С Пушкина "Станционный смотритель"

Гость: Гость:

Самсон Вырин - скромный, мягкий, душевный человек. Он всегда заботился о проезжающих, понимал их нужды и при необходимости давал лучших коней. Если его гость заболевал, то доктора тоже звал он. Самсон умел любить и жить ради детей. Дочка Дуня была его гордостью, он одевал ее, обувал, учил, покупал самые красивые вещи, гордился ее успехами Самсон - терпеливый человек. Он долго ждал, когда Дуня вернется после отъезда с Минским, часто думал о том, как встретится с нею в Петербурге. Он не был корыстолюбивым и приехал в Петербург только для того, чтобы встретиться с родненькой и даже брошенные вслед деньги потерял Вырин совершенно беззащитен перед подлостью, предательством, вероломством. Он сломался после долгого молчания дочери и стал пить. У меня этот человек вызывает сочувствие, потому что он по своим душевным качествам гораздо лучше, чем его забывчивая дочь и лживый Минский (он притворился больным и увез Дуню, потом не допускал ее встречи с отцом