Помогите написать мини Сочинение"Что я хочу от жизни"Срочно

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Очень сложно ответить на поставленный вопрос, данная тема насколько проста, настолько и сложна, можно размышлять философски, но можно и о конкретной мечте. Рассуждая об увлекательном и откровенном, есть опасение написать что-то банальное и неискреннее. Тем интереснее изложить свое видение этого вечного вопроса. Каждый здравомыслящий современный человек задает себе такой вопрос хотя бы раз в жизни. И ответы всегда очень разные, но хочется верить и надеяться, что верные, правильные, как конкретно для моей жизни, так и для жизни общества. Очень важен и момент, временной отрезок, когда мы приходим к данному вопросу и задумываемся: Как жить дальше? К чему стремиться? В чем себя реализовать? Чего я хочу от жизни? В моей жизни было много переломных моментов. В 1984 году я заканчивал школу в маленьком городке и еще не знал, что с окончанием моего детства уходит и целая эпоха в жизни нашей «Великой Советской» Родины. Я мечтал о поступлении в институт, о стабильной работе, при этом искренне верил, что я буду работать по комсомольской или партийной линии… Чего я хотел от жизни, когда служил в армии в Группе Советских Войск в Германии? В перерыве между вторым и третьим курсами института, были такие времена, когда студентов призывали на службу во время учебы. Я ждал демобилизации и любви, успехов «перестройки», и еще чего-то очень важного для меня в те далекие годы. Оканчивая институт, уже женатым человеком, верил, что наша новая капиталистическая жизнь круто изменится в лучшую сторону, и все мы будем если не богатыми, то уж точно обеспеченными, и сможем достичь и профессионализма и высших ступеней карьерной лестницы. В это время жена родила мне сына, и казалось что ничего мне от жизни вообще не надо, просто живи и радуйся… Вот так сложился своеобразный «График» движения жизни и изменения понимания самого себя, своего места в жизни и своих требований к этой самой жизни, представляете, какая сложная кривая получилась бы, если перенести этот процесс на бумагу? «Не понимая прошлого, не узнаешь будущего», кажется, так говорят философы? А китайская пословица гласит: «Самое сложное в жизни человека – жить во времена перемен». Но «что не убивает, то укрепляет нас», и сами китайцы иронизируют: «пока мы любуемся рассветами и закатами, мимо пролетают века». Для себя я давно вывел «формулу» ответа на вечный вопрос - крепкая надежная семья, любимая работа, физическое здоровье и душевный покой. Но с некоторых пор пришло понимание, что это скорее, инструменты, чем цели. Так чего же я хочу от жизни? Или может быть нужно ставить вопрос шире - чего хочет человечество в моем лице от нашего мира? Все мы в душе поэты (и даже экономисты-финансисты) и рифмуем все наши мысли: Не надо статики, сказал один знакомый Я удивился, я всю жизнь искал Стабильность, справедливые законы Уверенный солидный капитал И я задумался, наверное, он прав, Ведь в юности мы ждали приключений, Бежать за солнцем средь росистых трав, Попробовать 100 000 увлечений И мастерство, и постоянство кроя В один момент разрушить может Бог Спасение в сказках, в сказках нет застоя В любви, в друзьях, в «творении чудных строк». Первое и главное, чего я хочу от жизни, чтобы она (жизнь) была - в естественном, религиозном, общественном, экономическом смысле, и не просто в виде инстинкта самосо-хранения, а чтоб я сам мог влиять на ход своей жизни, занимаясь оздоровлением, образо-ванием, продолжением, разнообразием. Главное в жизни, и это истина, – сама жизнь! Далее просто - хочется самому делать свою жизнь, планировать её извилистые движения, просчитывать её удары и колебания, ставить ей задачи и подсказывать ей решения. Не стоять на месте, постоянно учиться, совершенствовать себя, осваивать новые направления, ремесла, квалификацию, останавливаться только для анализа предыдущих побед и ошибок и разработки новых планов, отдохнул и вперед, осуществлять и придумывать новую Мечту. И не унывать, ибо уныние – смертный грех. Так и тянет сказать известный афоризм про «..чтоб не было больно за бесцельно прожитые годы..». Но надо постараться найти новые слова, а важнее новые дела, новые решения, и возможно самое важное – новые чувства, так как чувства и есть начало жизни, простые радости любви и веры, веры в собственные руки, в свои силы, в своего сына, в Бога и в саму Жизнь.