Помогите написать на англиском с преводом об отдыхе письмо
Английский язык
Помогите написать на англиском с преводом об отдыхе письмо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Early in the morning we woke up and went to rest in the mountains ! There were so many beautiful plants and animals , often was rain and fog was , we spent the night in a tent . When we woke up we went back home . It was fun ! Перевод: Рано утром мы проснулись и поехали отдыхать в горы! Там было очень много красивых растений и животных, часто шёл дождь и был туман, мы ночевали в палатке. Когда мы проснулись мы поехали обратно домой. Было очень весело!
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