Сочинение на тему как я провёл зимние каникулы. Пожалуйста как можно быстрее

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Эти зимние каникулы я проводила в городе. Начались каникулы за несколько дней до Нового года, и мне казалось, что они будут идти очень долго. Перед самым Новым годом выпало очень много снега, что придавало зиме, особенно, сказочный вид. Новый год мы встречали дома всей семьей. И хотя я уже не верю в сказки, мне хотелось какого-то чуда или волшебства. И вот оно произошло!Вернее, это была странная случайность. В тот день, когда в преддверии праздника мама долго возилась на кухне, а мы с папой наряжали ёлку, в дверь вдруг позвонили. Мы ждали бабушку с дедушкой, и поэтому я побежала открывать дверь. Взглянула в глазок и не поверила своим глазам. За дверью стояли настоящий Дед Мороз в красном пальто и с огромной бородой, а рядом Снегурочка с белокурой косой. Почему я сразу подумала настоящий, потому что в последний раз это был неудачно переодетый папа. Все оказалось проще, чем могло бы быть. Дедом Морозом и Снегурочкой оказались актеры, которые ошиблись квартирой, но волшебную конфетку я всё же получила.Первые январские дни зимних каникул оказались солнечными и очень морозными. В эти дни было здорово гулять на улице и играть в различные зимние игры-забавы. Правда, слепить снеговика не удалось, потому что в такие морозы снег оказался сыпучим и совсем не липким. После таких веселых прогулок, особенно, было приятно оказаться дома, где меня ждал горячий мамин обед. А вечерами мы с папой читали книги и играли в настольные игры, что оказалось намного интересней компьютера.В один из дней зимних каникул мы всей семьей побывали в цирке. Если честно, мне не очень понравилось, потому что стало жалко животных. В другой день вместе с мамой ходили в театр на спектакль для школьников, он оказался очень интересным и совсем нескучным. Вот так я провела зимние каникулы, которые хоть и не такие долгие, как летние, но насыщенные и интересные. Так что теперь остается набраться терпения и ждать весны и лета.