Отметить особеннояти хвоща полевого стебля, листьев, корней. Сравниье его весенние и летние побеги
Биология
Отметить особеннояти хвоща полевого стебля, листьев, корней. Сравниье его весенние и летние побеги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Особенности хвоща полевого: 1) членистое строение побега 2) листья сильно редуцированны 3) функцию фотосинтеза выполняет стебель 4) боковые побеги и листья расположены мутовчато 5) корневище 6) 2 типа побегов: весенний и летний весенний - спороносный, бурого цвета. летний - фотосинтезирующий, зеленого цвета.
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