Расставьте коэффициенты: 1-Mg+H2O=MgO+H2O 2-Zn(OH)2=ZnO+H2O 3-LiOH+H2S=Li2S+H2O 4-Na2O+SO3=Na2SO4 5-FeO+HCi=FeCl2+H2O
Химия
Расставьте коэффициенты: 1-Mg+H2O=MgO+H2O 2-Zn(OH)2=ZnO+H2O 3-LiOH+H2S=Li2S+H2O 4-Na2O+SO3=Na2SO4 5-FeO+HCi=FeCl2+H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mg + H2O = MgO + H2O эта реакция неверна 1. Mg + H2O = MgO + H2 2. 2Zn(OH)2 = 2ZnO + 2H2O 3. 2LiOH + H2S = Li2S + 2H2O 4. Na2O + SO3 = Na2SO4 коэффициенты не нужны 5. FeO + 2HCl = FeCl2 + H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Масса двух ящиков с консервами 140КГ , ЧТО нА 50 кг меньше чем масса бочки с капустой.??акова масса 4 бочек С кАпУсТоЙ.
Математика
Химия
Продукты сгорания 5,8 граммов пропаналя растворили в 120 грамм 10% раствора NaOH. определите массовую долю в процентах образовавшейся соли