В каком из перечисленных населенных пунктов 22 июня продолжительность дня наибольшая? 1) Сыктывкар 2) Абакан 3) Курск 4) Анапа
География
В каком из перечисленных населенных пунктов 22 июня продолжительность дня наибольшая? 1) Сыктывкар 2) Абакан 3) Курск 4) Анапа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)В Сыктывкаре .............................
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