Формула реакции обмена между NaOH и HCL
Химия
Формула реакции обмена между NaOH и HCL
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NaOH+HCl=NaCl+H2O нейтрализация Na(+)OH(-)+H(+)Cl(-)=Na(+)Cl(-)+H2O
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