Помогите написать небольшой рассказ как я провела каникулы в деревне

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Помогите написать небольшой рассказ как я провела каникулы в деревне
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я провела свои каникулы в деревне очень хорошо мы с родителями доили коров бегали с подругами босиком по траве играли в салки мы очень хорошо провели время, я никогда не забуду этих прекрасных дней.
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