Помогите написать оду Державину примерно 6 строчек
Литература
Помогите написать оду Державину примерно 6 строчек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Державин с удовлетворением перечисляет свои общеизвестные, истинные заслуги перед поэзией и историей – «забавный русский слог» , оды о Фелице, размышление о Боге, смелость, умение «истину царям с улыбкой говорить» , правда же «любезна всем векам» .
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