Помогите написать оду Державину примерно 6 строчек

Литература
Помогите написать оду Державину примерно 6 строчек
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Державин с удовлетворением перечисляет свои общеизвестные, истинные заслуги перед поэзией и историей – «забавный русский слог» , оды о Фелице, размышление о Боге, смелость, умение «истину царям с улыбкой говорить» , правда же «любезна всем векам» . 
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