Помогите написать сичинение на тему вокруг нас всё необыкновенно про собаку

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Помогите написать сичинение на тему вокруг нас всё необыкновенно про собаку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собака Ето самое Прекрасное существо в сабак есть разние пароди например овчарка,бульдог и так дале... я очень люблю етих истот
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