ПОМОГИТЕ,ПРОШУ ВАС! №1.Прямые РМ и КД - пересекаются в точке В.Угол РВД=72 градуса.П??стройте рисунок и укажите верное утверждение: а)Угол РВК и угол МВД-смежные; 2)Угол РВД и угол МВК-вертикальные; 3)Угол МВК-острый; 4)Уг...

Геометрия
ПОМОГИТЕ,ПРОШУ ВАС! №1.Прямые РМ и КД - пересекаются в точке В.Угол РВД=72 градуса.П??стройте рисунок и укажите верное утверждение: а)Угол РВК и угол МВД-смежные; 2)Угол РВД и угол МВК-вертикальные; 3)Угол МВК-острый; 4)Угол МВД-прямой.
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Гость:
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