Помогите написать соченение на тему. О романе дубровского 6 класс что оно было рас??рытое.Примерно начните его писать Пушкин написал

Гость: Гость:

В повести «Дубровский» Пушкин изображает два типа дворян. Они, по большому счету, являются воплощением добра и зла. С одной стороны, писатель рисует Андрея Гавриловича Дубровского – благородного дворянина. Это образ просвещенного человека. Он образован, умен, честен и благороден. По мысли Пушкина, оттого, что этот герой образован, он обладает лучшими качествами ума и сердца. Со всей уверенностью можно сказать, что это лучший представитель дворянства. Андрей Гаврилович Дубровский был очень гордым и честным человеком. Превыше всего он ценил свое честное имя и дворянскую честь. Этот герой никогда и ни перед кем не унижался, всегда говорил правду в глаза. Дубровский держал себя на равных и с Кирилой Петровичем Троекуровым, который был гораздо богаче и знатнее его. Со своими крепостными крестьянами Дубровский обходился строго, но справедливо. Их он считал такими же людьми, как и дворян. Рядом с Дубровским Пушкин изображает Троекурова. Он богат, но необразован. Этот герой недостоин звания дворянина, поэтому писатель говорит о нем, как о «русском барине». Тем самым он подчеркивает, что таких троекуровых в России было много. Этот герой был надменным, грубым и жестоким: «В домашнем быту Кирила Петрович выказывал все пороки человека необразованного. Избалованный всем, что только окружало его, он привык давать полную волю всем порывам пылкого своего нрава и всем затеям довольно ограниченного ума». Кирила Петрович необразован. Отсюда – все его пороки. Обжорство, пьянство, жестокость, самодурство – вот неполный список качеств этого героя: «Несмотря на необыкновенную силу физических способностей, он раза два в неделю страдал от обжорства и каждый вечер бывал навеселе». Этот «старинный русской барин» был очень богат, поэтому он считал, что может издеваться над другими людьми. Кирила Петрович Троекуров мучил не только своих крестьян: «В одном из флигелей его дома жили 16 горничных, занимаясь рукоделиями, свойственными их полу. Окны во флигеле были загорожены деревянною решеткою; двери запирались замками, от коих ключи хранились у Кирила Петровича. Молодые затворницы, в положеные часы, сходили в сад и прогуливались под надзором двух старух». Троекуров жестоко насмехался и над своими соседями и гостями. Так, например, всей округе была известна его забава с медведем. Нового человека в своем окружении этот барин пугал диким зверем. Для чего же Пушкин изображает Дубровского-старшего и Троекурова столь разными? Андрей Гаврилович Дубровский – положительный герой, Кирилла Петрович Троекуров - отрицательный. Я думаю, что с помощью этих образов писатель показывает свой идеал дворянина. Он должен обладать благородством, гордостью, чувством собственного достоинства. Пушкин восхищается тем, что в молодости Дубровский отказался от помощи своего влиятельного и богатого друга Троекурова. Он не захотел вернуть свое состояние таким путем, не захотел потерять своей свободы: «Дубровский с расстроенным состоянием принужден был выдти в отставку и поселиться в остальной своей деревне. Кирила Петрович, узнав о том, предлагал ему свое покровительство, но Дубровский благодарил его и остался беден и независим». И позже, когда между ним и Кирилой Петровичем произошла серьезная ссора, герой превыше всего ставил свое честное имя и человеческое достоинство. В результате Дубровский потерял все. Но он никогда не жалел о своем выборе. По мнению Пушкина, дворянин должен быть образованным и просвещенным. Такого человека не может испортить ни власть, ни деньги. Но это - лишь идеал писателя. Он показывает, что за такими, как Дубровские, будущее страны. В реальности же Пушкин видел засилье троекуровых. Самовлюбленных и развращенных властью деспотов, которые не могут принести пользу не только России, но и своим близким. Ради своей прихоти, своей воли такие люди готовы сломать чужую судьбу и даже жизнь. Троекуров насильно выдает замуж свою дочь за старого, но очень богатого князя: «Бедная девушка упала ему в ноги и зарыдала. - Папинька... папинька... - говорила она в слезах, и голос ее замирал. Кирила Петрович спешил ее благословить - ее подняли и почти понесли в карету». Почему же Пушкин рисует поражение Дубровского-старшего и торжество Троекурова? Андрей Гаврилович умирает, потеряв свою Кистеневку. Троекуров получает эту деревню в свои владения. Он осознает, что в своих владениях он бог и царь, и никто ему не указ. Мне кажется, Пушкин думал, что троекуровы непобедимы, по крайней мере, пока. В России их великое множество, они – огромная сила. Дубровских по сравнению с ними ничтожно мало. Но, несмотря ни на что, будущее России, по мнению писателя, только за просвещенными дворянами. Такими, как Андрей Гаврилович Дубровский. Таким образом, изображая два типа русского дворянства, две помещичьи семьи, Пушкин выражает свое отношение к проблеме добра и зла, к проблеме существования их в современной ему России.