Помогите написать сочинение из слов-синонимов,слов-антонимов для 3 класса !!!!
Русский язык
Помогите написать сочинение из слов-синонимов,слов-антонимов для 3 класса !!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В доме на опушке,жил маленький мальчик тёма с большым и глупым папой и умной большой мамой. однажды они пошли в дальний лес и увидели далекий пруд.тёма побежал быстро а мама и папа пошли медленно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Білочка сиділа на сосні на висоті 15 м над землею, на 7 м вище, ніж білченя. На якій висоті над землею сиділо білченя?
Математика
Выберите из чисел 10;14;23;28;45;47;80;83;95 числа: 1) кратные 2; 2) простые 3) кратные 5; 4) соста??ные
Английский язык